Chiaramente ispirata alla visione futuristica della Countach, lo stile Gandini è evidente, mentre la silhouette introduce nuove particolarità come i caratteristici deflettori, che conferiscono alla Sián un profilo inconfondibile. L’iconica forma a “Y” Lamborghini è visibile nelle prese d’aria NACA poste sulle porte; il cofano del vano motore ospita elementi in vetro, mentre il cofano anteriore sfoggia una linea diagonale, proprio come nella Countach. Nei suoi profili lunghi, levigati e scolpiti, simili a quelli della Countach, il design della Sián è pulito e lineare. Il frontale basso con splitter integrato in fibra di carbonio è sovrastato dai fari a “Y”, utilizzati per la prima volta nelle luci diurne per riflettere il design caratteristico di quelle notturne, originariamente progettate per la Lamborghini Terzo Millennio.