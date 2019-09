La famiglia dei suv firmati Mazda si allarga con l’ingresso a listino della nuova CX-30, Suv di segmento C che per dimensioni (è lunga 4,39 metri) si posiziona a metà strada tra la CX-3 e la CX-5. Come per il resto della produzione Mazda, anche per la nuova crossover il focus in fase di progettazione è stato il design. Il linguaggio stilistico è sempre il Kodo Design, che nella sua seconda fase di vita interpreta l’auto come un’opera d’arte. Un concetto impegnativo da seguire quando si devono rispettare dei limiti tecnici.