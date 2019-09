La famiglia dei modelli McLaren si allarga con l’arrivo della nuova GT. Si tratta di una vettura importante per il costruttore inglese, che con lei, per la prima volta, entra nel segmento delle gran turismo. E per farlo, ha scelto soluzioni tecniche e stilistiche fuori dagli schemi. Le gran turismo, per antonomasia, sono auto dotate di motore anteriore e abitacolo arretrato, ma la GT è diversa. Partendo dal pianale della 720S, infatti, la gran turismo di McLaren conserva lo schema tecnico con abitacolo molto avanzato e il motore in posizione centrale.