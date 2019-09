Con un design rivisitato, un’ampia scelta di accessori innovativi e le tecnologie più avanzate per connettività e operatività, la nuova Mini Clubman si posiziona con il suo elegante individualismo nel segmento delle compatte premium. Combinando il divertimento di guida tipico del marchio inglese con un alto livello di versatilità sia per la guida giornaliera che per i viaggi a lunga distanza, la 5 posti ora acquista ulteriore carisma con dettagli freschi per l’esterno e l’interno.