Come dev’essere un pick up oggi? La clientela mondiale di Mitsubishi non ha dubbi: “ forte, robusto, stabile e dinamico”, ma se questo una volta significava anche “essenziale e spartano” vista la destinazione d’uso mentre oggi anche comfort e design sono aspetti imprescindibili. Nasce da qui il radicale cambio di look deciso per il nuovo L200, presentato non come elaborato facelift ma come vera e propria nuova generazione nelle versioni Club Cab (con “mezze porte posteriori controvento a 4 posti) e la classica Double Cab ca 4 porte e 5 posti.