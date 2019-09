Mitsubishi presenta una concept car con architettura suv di piccole dimensioni e propulsore ibrido plug-in al 46° Tokyo Motor Show 2019, che apre le sue porte al pubblico dal 24 ottobre al 4 novembre 2019. Incarnando i valori del marchio riassunti nel claim “Drive your Ambition”, la piccola concept riunisce l’esperienza e le tecnologie del costruttore giapponese in materia di elettrificazione e trazione integrale.

“Un Suv elettrico che offra un piacere di guida senza pari e sicurezza su tutti i terreni in qualsiasi condizione atmosferica”. Questo è stato il brief dato a designer e ingegneri Mitsubishi. La vettura avrà una trasmissione ibrida plug-in di dimensioni ridotte e leggera e un sistema completamente elettrico di trazione integrale. Il marchio giapponese offre così un veicolo nuovo, confortevole e sicuro nella guida quotidiana in città, ma che permette anche di spingersi su strade non asfaltate quando è necessario, magari durante un weekend fuori porta.