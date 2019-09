Equipaggiata con tecnologia full Led di serie, la vettura conserva i fari anteriori di forma circolare con un nuovo segno a Y centrale, complementare alla griglia Nissan V-Motion. Novità anche per la gamma colori: introdotti il Burgundy e il Fuji Sunset Red per un totale di 11 colorazioni. Inoltre, fanno il loro debutto le vernici 2-Tone grazie ai tre colori disponibili per il tetto a contrasto. Trasformato anche negli interni, Juke offre più spazio per i passeggeri e per i loro effetti personali, con le sedute posteriori che hanno uno spazio per le ginocchia aumentato di ben 5,8 cm, lo spazio posteriore per la testa è maggiore di 1,1 cm e la capienza del bagagliaio che raggiunge i 422 litri, un +20% rispetto alla generazione precedente.