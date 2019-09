Anche gli interni hanno un impatto ben differente, pur mantenendo il layout della vettura d’origine che per Matteo Piguzzi, Head of Interior Design, non è stato un limite. «La plancia conserva gli elementi di Revero, abbiamo lavorato sui rivestimenti per creare un’atmosfera ariosa. Entrando si è prima sopraffatti dal senso di spaziosità e leggerezza, poi emergono i dettagli come i poggiatesta con logo Pininfarina riportato, l’esclusività non griffata ma espressa attraverso la qualità».