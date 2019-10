Gli interni della BMW Serie 2 Gran Coupé combinano tratti sportivi con materiali pregiati e sono stati pensati per essere vissuti sia per lunghi viaggi sia per la vita quotidiana familiare. Alcune soluzioni di dettaglio innovative, come i profili retroilluminati, sottolineano la modernità della coupé a quattro porte, mentre l’interazione di diversi effetti granulometrici ed elementi di texture dietro al volante, sul cruscotto e sulle portiere donano dinamismo. I pratici vani portaoggetti aumentano ulteriormente il comfort. I vari comandi sono orientati in modo ordinato verso il guidatore e sono divisi per gruppi tematici per un utilizzo più immediato e semplificato.