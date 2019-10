Carsten Monnerjan è il nuovo direttore del Design Center di Italdesign, azienda in cui lavora dal 2012. Con una laurea in Scienze e Trasporti presso l’ArtCenter College of Design di Vevey, Svizzera, Monnerjan ha iniziato la sua carriera nel 1993 come Exterior Designer presso l’Audi Konzept Design Studio di Monaco. Nel 1995 si trasferisce in Spagna presso il Design Center Europe a Sitges di Volkswagen, lavorando su progetti di produzione e concept car per i vari brand del Gruppo.

Cinque anni dopo diventa responsabile dell’Interior Design di Seat, supervisionando la produzione di modelli e concept car.

Rientra in Audi nel 2003, alla guida del dipartimento di Interior Design di Audi AG a Ingolstadt, dove è responsabile sia della produzione che degli interni dei prototipi, contribuendo alla creazione del nuovo linguaggio stilistico del marchio. Nel 2008 viene nominato responsabile del Concept Design dell’Audi Konzept Studio di Monaco, dove ha lavorato con il suo team su Transportation and Product Design.