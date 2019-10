Sulla plancia, infine, troneggia il modernissimo ed esclusivo sistema di infotainment con schermo da 10,25 pollici, destinato a estendersi progressivamente agli altri allestimenti. L’omogeneità stilistica rispetto alle versioni già in listino, spiegano in Hyundai, costituisce una scelta precisa: l’ibrido risulta ormai in linea con le preferenze del cliente generalista (+39% di immatricolazioni in Italia dal 2016) e, dunque, non necessita di particolari differenziazioni. Niente più profili blu sui paraurti come un tempo. Per Kona, fresca e accattivante fin dalla concezione, si tratta di una logica evoluzione.