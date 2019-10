“Wheem-I” di Italdesign è il primo servizio di mobilità progettato per chi utilizza una sedia a rotelle e funziona come il sistema di condivisione delle biciclette in città. Le Wheem-I sono dispositivi elettrici “semi-autonomi”, posizionati in spazi urbani, che renderanno molto più semplici gli spostamenti in città per le persone in sedia a rotelle. Gli utenti potranno prenotare Wheem-I tramite un’app, quindi raggiungere l’hub più vicino, salire a bordo con le loro sedie a rotelle e spostarsi in modalità elettrica senza più fare fatica. Alla fine del servizio, gli utenti restituiranno la sedia a rotelle all’hub più vicino. Il veicolo offre sistemi di assistenza integrati che aiutano gli utenti a evitare collisioni con ostacoli fissi o mobili ed è progettato per aiutarli a superare facilmente le barriere architettoniche.