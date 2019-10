Suzuki che si sta preparando a festeggiare nel 2020 il suo 100° anniversario, presenta al Salone di Tokyo tre concept car. Nello stand allestito per il motor show, il costruttore giapponese offrirà al pubblico e agli addetti ai lavori indicazioni circa la sua visione di mobilità per prossimo futuro e le tecnologie che sono in avanzata fase di sviluppo. Al Tokyo Big Sight si potranno ammirare grandi novità sia Auto che Moto e Marine.