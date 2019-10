Toyota presenta la LQ, concept car che sfrutta una tecnologia avanzata per costruire un legame emotivo tra auto e guidatore. Evoluzione della “Concept-i”, il prototipo mostrato per la prima volta al Consumer Electronics Show 2017, la LQ è a guida autonoma e ha installato il sistema “Yui”, un agente interattivo basato sull’intelligenza artificiale e progettato per imparare concetti dal conducente, offrendo un’esperienza di mobilità personalizzata e unica.