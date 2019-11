«Mentre celebriamo i 40 anni di Nissan Design America, vedo la continuazione di talenti diversi e di una leadership straordinaria che daranno forma a concept entusiasmanti e innovativi per tutti i marchi del gruppo», ha dichiarato Alfonso Albaisa, capo di Nissan Global Design. NDA è stato il primo studio all’estero con il mandato di riflettere e capire il mercato statunitense. Lo studio è stato seguito da sedi a Londra, Cina, Asia meridionale, Brasile e India. A giugno, Nissan ha nominato David Woodhouse come vicepresidente del centro stile americano, per guidare tutte le attività di stilistiche del gruppo in Nord America.