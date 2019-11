I designer hanno voluto imprimere linee e forme delle ultime vetture del marchio inglese in una vettura dall’architettura Suv. La griglia anteriore occupa quasi per intero il frontale ed è racchiusa tra due prese d’aria. Più in alto troviamo i proiettori circolari, disegnati seguendo il family feeling di Aston Martin. Dal frontale parte una linea che arriva tesa fino al posteriore passando per i fianchi scolpiti. Il posteriore trae ispirazione dalla Vantage con alcuni dettagli inediti come le guarnizioni dei finestrini nascoste e le finiture dei montanti B e C in vetro. Le minigonne riducono lo scalino che si deve affrontare per salire a bordo, evitando così il rischio di rovinare un vestito lungo.