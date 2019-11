I motori elettrici del veicolo sono collegati tra loro per garantire che l’energia sia trasmessa esattamente dove serve, mentre un booster della coppia elettronico (e-torque), alimentato da una batteria centrale, fornisce energia supplementare durante il funzionamento alla massima potenza. Lo Steyr Konzept si caratterizza per le innovative tecnologie di precision farming: durante il lavoro in campo un drone dotato di sensori relativi alla coltura vola davanti al trattore, trasmettendo alla cabina dati in tempo reale, vale a dire che i parametri operativi possono essere via via modificati in base alle condizioni effettive del campo. Da autentico ufficio digitale mobile dell’azienda agricola, consente agli operatori di gestire l’attività direttamente dalla cabina grazie al display integrato nel finestrino di destra. Un “head-up display” proietta sul parabrezza tutti i parametri chiave del veicolo per una visualizzazione immediata.