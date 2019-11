Disegnata presso il Centro Stile Ferrari di Maranello diretto da Flavio Manzoni, la Roma vuole essere una vera e propria icona di design italiano, in grado di garantire prestazioni al vertice della categoria grazie al suo motore V8 turbo appartenente alla famiglia vincitrice del premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi. Il motore da 620 cavalli è abbinato al nuovo cambio doppia frizione a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale.