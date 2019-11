In occasione dell’edizione 2019 della fiera Artissima, l’internazionale d’Arte Contemporanea a Torino, Jaguar Land Rover Italia, partner della fiera, e Artissima hanno danno il via ad un progetto artistico innovativo nato dalla comune volontà di supportare l’arte emergente e di innescare sinergie vincenti di lungo periodo tra gli interlocutori. Il marchio Jaguar, espressione di stile, design e tradizione, ha ispirato il progetto JaguArt. L’iniziativa si articolerà in un vero e proprio Talent Road Show in dieci città italiane, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti emergenti nel campo delle arti visive. Dieci è il numero ricorrente: 10 città italiane, 10 concessionarie Jaguar Land Rover, 10 gallerie d’arte contemporanea, 10 Accademie di Belle Arti, 10 artisti saranno i protagonisti di un percorso a tappe che si concluderà con l’edizione 2020 di Artissima a Torino.

Le 10 città: le tappe del Road Show saranno selezionate sulla base di strategie mirate a mettere in dialogo sullo stesso territorio le gallerie di arte contemporanea più interessanti e attive, con attori d’eccellenza in linea con il posizionamento di Artissima e di Jaguar Land Rover. Le 10 gallerie: saranno le madrine del progetto e decreteranno il vincitore delle rispettive tappe insieme alla direzione di Artissima e ad una figura curatoriale esperta e accoglieranno nei loro spazi un potenziale nuovo talento. Le 10 Accademie: saranno mediatrici per la divulgazione del progetto agli studenti ritenuti più meritevoli, coinvolgendoli in questa iniziativa volta a indagare il futuro della creatività. I 10 artisti vincitori: rappresentano il cuore pulsante del progetto. Avranno l’importante occasione di mostrare e spiegare la propria ricerca ad un pubblico selezionato e di partecipare ad un progetto espositivo collettivo che sarà presentato ad Artissima 2020.