La Ux 300 è ha un’autonomia dichiarata di 400 chilometri con batterie posizionate nel pianale e arriverà in Cina ed Europa a partire dal prossimo anno e nel 2021 anche in Giappone. Nel complesso il design della Ux è rimasto sostanzialmente invariato nella versione 100% elettrica. I progettisti sono intervenuti sulle ruote e sulla copertura sottoscocca per rendere il veicolo più aerodinamico. La leva del cambio ha un disegno differente: lo “shift-by-wire” sulla console centrale contribuisce alla semplicità e alla funzionalità del design degli interni.