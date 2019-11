La prima edizione del Magna Global Bold Perspective Award, il concorso organizzato dalla società tedesca e dedicato agli studenti di design, giunge al termine. Zehao West Zhang, dell’ArtCenter College of Design di Pasadena, in California, si è aggiudicato il primo premio per il progetto di un veicolo autonomo pensato per chi viaggia e per “nomadi urbani”. La giuria del concorso è composta da diversi specialisti tra cui Brad Richards di Harley-Davidson, Jay Shuster di Pixar Animation Studios, e Larry Erickson di Magna.

«Il concept di Zhang ha raccolto la sfida di progettare come potrebbero apparire i veicoli tra 20 o 30 anni, rispondendo alle crescenti esigenze delle città sovraffollate, creando al contempo un concetto decisamente personale e umano», ha detto Erickson, Global Director di Magna’s Exteriors Design. «Concorsi come questo sono importanti per i giovani designer perché sono un buon modo per migliorare le nostre capacità progettuali e mostrare all’industria cosa possiamo fare», ha detto Zhang, ora designer presso il Geely Design Center in California. Il veicolo è grande come un minivan ed è stato pensato per la mobilità condivisa e per i viaggi. Gli utenti che lo utilizzano possono prenotarlo per nove ore al giorno e di notte posso invece utilizzarlo come casa, dato che al suo interno ci sono spazi come servizi igienici e addirittura una zona lavanderia.