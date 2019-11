Audi IN è un progetto ambizioso incentrato sulla mobilità limitata degli utenti, nato con l’obiettivo di agevolare le persone che vivono ogni giorno con limitazioni fisiche a partire dalla sfida lanciata durante la 9a edizione del Master sul tema “4 Distances: new e-form languages for future distances”. Nei 15 mesi di attività, gli studenti sono stati invitati a ipotizzare modelli per il marchio premium tedesco, enfatizzando l’importanza dei veicoli elettrici e la guida autonoma, attraverso forme innovative e all’avanguardia, declinando il tutto secondo cifra stilistica e linguaggio specifici della Casa dei quattro anelli. Prendendo le misure necessarie per includere gli esclusi nella società, rivendicando il loro legittimo status di cittadini di prima classe, Audi IN garantisce un accesso agevolato ma soprattutto indipendenza di mobilità.