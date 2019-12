Dopo due anni Mead lascia la Ford per fondare la sua società di stile, dedicandosi inizialmente all’illustrazione di libri e cataloghi per numerose aziende americane tra cui Philips. La società si afferma negli Anni 70-80 e stringe rapporti con diversi colossi globali dell’auto tra cui Honda, immaginando scenari per il futuro della mobilità e contribuendo ad alcuni progetti cinematografici giapponesi, come The New Yamato e Crises 2050. L’idea che c’è alla base dei progetti di Syd Mead viene espressa perfettamente da una delle sue frasi più ricorrenti: «Credo che la fantascienza sia un’anticipazione dell’avvenire».