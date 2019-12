GFG Style, la design house di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, ha presentato al Riyadh Motor Show la 2030, un nuovo hyper Suv elettrico pensato per l’Arabia Saudita. L’economia del paese si avvia verso una trasformazione radicale: meno petrolio, più industrie e più spazio per gli stranieri nei settori del turismo. «Su una scocca in fibra di carbonio e telaio in alluminio abbiamo modellato la 2030. Le linee sono da super sportiva, ma è stata progettata per esaltare la guida in off-road e in modalità elettrica. Credo che questa sia un’architettura perfetta per le esigenze di questo territorio», dice Fabrizio Giugiaro.