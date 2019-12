Gli interni sono focalizzati sul guidatore e, così come gli esterni, sono stati evoluti in un’espressione maggiormente elegante e sportiva, improntata alla tecnologia. L’abitacolo 1+1 dispone ora di un quadro strumenti riconfigurabile digitale da 12,3 pollici, con una grafica pensata esclusivamente per il modello che offre la possibilità di scegliere tra diversi temi, compresa una mappa a tutto schermo anche se, come si addice a una vera auto sportiva, la modalità predefinita è caratterizzata dal grande contagiri centrale.