La A110 SportsX è caratterizzata da uno stile offroad. Il corpo vettura è stato allargato di 8 centimetri mentre l’altezza da terra è aumentata di 6 centimetri. Basata sulla piattaforma e con le caratteristiche tecniche della A100 Pure, il prototipo rimane fedele allo stile Alpine leggero e agile per il massimo piacere di guida. La vettura è stata svelata all’International Automobile Festival of the Invalides di Parigi e, secondo quanto dichiarato dal costruttore francese al momento non ne è prevista la vendita.