Nella sua storia, Citroën ha offerto ai conducenti nuove tecnologie d’illuminazione per vedere meglio la strada, disegnate con uno stile originale e immediatamente riconoscibile: dalla 5HP del 1922 con fari elettrici di serie fino alla gamma moderna, con una firma luminosa su più livelli. Nel 1919, André Citroën fu il primo in Europa a presentare una vettura costruita in catena di montaggio, dotata di serie di una coppia di fari elettrici. Era la 10 HP. Nel 1936 prese il via progetto Tpv che avrebbe portato alla Citroën 2CV e siccome bisognava che l’auto costasse il meno possibile, la vettura di fari ne aveva uno solo, bello grande, sospeso sopra al lato destro del cofano anteriore.