Luxoft, una società di DXC Technology, in collaborazione con LG Electronics, Amazon e Mapbox, ha presentato Halo, l’ultima idea dell’azienda in materia di mobilità condivisa, che offre una rivoluzionaria esperienza digitale a bordo dei veicoli. Il concept sarà presentato ufficialmente al CES 2020 di Las Vegas. Secondo quanto dichiarato dalla società americana i clienti sono sempre più alla ricerca di esperienze digitali semplici, comode e accessibili in qualsiasi momento, in una vasta gamma di dispositivi. E vogliono accedere in misura sempre maggiore ai contenuti e ai servizi preferiti anche a bordo dei veicoli e durante gli spostamenti.