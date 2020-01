Nel veicolo sono integrati 33 sensori, inclusi quelli d’immagine CMOS e sensori Time of Flight, per rilevare e riconoscere oggetti e persone all’interno e all’esterno del veicolo stesso e offrire un supporto alla guida avanzato. Il “360 Reality Audio” di Sony garantisce poi un’esperienza audio immersiva, attraverso i diffusori integrati in ogni posto auto per un suono che avvolge i passeggeri. Di fronte ai sedili anteriori c’è un grande schermo che proietta un’ampia gamma di contenuti, attraverso un’interfaccia utente completamente nuova. La vettura può inoltre contare su sensori LiDAR allo Stato Solido – che utilizzano misurazioni di distanza accurate per un rilevamento 3D preciso degli spazi reali – e sul “Safety Cocoon” un dispositivo per la sicurezza che garantisce la protezione del veicolo in varie situazioni quotidiane di guida, attraverso una rilevazione a 360 gradi intorno alla vettura.