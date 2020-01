La ID.3 ha conservato buona parte degli elementi stilistici della showcar, come le forme morbide e piacevoli che richiamano modelli storici del passato in particolare la Beetle o il pullmino T1, dal design emotivamente coinvolgente. La ID.3 è la capostipite di una famiglia di vetture che arriveranno nel corso dei prossimi anni seguendo diverse architetture: Suv, station wagon, shooting brake e perfino una rivisitazione della mitica Dune Buggy. «Abbiamo disegnato la ID.3 con uno stile che non richiamasse mai l’aggressività. I suoi contenuti sono essenziali ma allo stesso tempo estremamente innovativi. Un ritorno alle origini per un marchio come Volkswagen, nato per rendere l’innovazione accessibile a tutti», conclude Bischoff.