Il progetto Bronco è iniziato studiando una vettura 4×4 per il tempo libero, caratterizzata da una carrozzeria quadrata e corta, da un’altezza importante e da sbalzi minimi per un’ottima capacità off-road. In uno dei suoi primi progetti, intitolato “Package Proposal #5 for Bronco”, fatto il 24 luglio 1963, Thompson ha tracciato il design della vettura caratterizzata da un linguaggio stilistico che sarebbe poi diventato un’icona, incarnandosi nella prima generazione della Ford Bronco. Le quattro ruote sono posizionate agli angoli più lontani della carrozzeria per una posizione di guida sicura e aggressiva. L’idea di Thompson di un Suv compatto a due porte multifunzionale è un tema su cui tornerà più tardi nella vita. Dopo essersi ritirato dalla Ford, ha lavorato per progettare e costruire un veicolo multiuso, Warrior, che avesse un prezzo accessibile. McKinley Thompson Jr., precursore dei nostri tempi dove i Suv compatti stanno avendo un grande successo, è morto il 5 marzo 2006 in Arizona.