Italdesign crea lo stile della nuova gamma di treni TMH, la sesta azienda più grande al mondo per la produzione di sistemi ferroviari. La gamma è stata presentata durante l’inaugurazione del Centro Nazionale per l’Industrial Design e l’Innovazione 2050.Lab a Mosca. «Definire un Dna stilistico completamente nuovo per prodotti che si affacciano sul mercato per la prima volta è sempre un compito affascinante e complesso», ha dichiarato Nicola Guelfo, Head of Industrial Design di Italdesign. Per questa nuova gamma di treni abbiamo lavorato per combinare i valori di TMH con un linguaggio nuovo e lungimirante, sia per gli esterni, sia per gli interni. L’attenzione ai dettagli, l’ergonomia, materiali raffinati e tecnologia sono le caratteristiche chiave di questo progetto».