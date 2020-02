Le superfici dei sedili sono realizzate con una trama 3D da bottiglie in PET riciclato, i rinforzi e i poggiatesta in vinile di sughero riciclato, mentre i tappetini da reti da pesca. Questi elementi, combinati con la tecnologia digitale, definiscono, secondo quanto dichiarato dal costruttore, un nuovo concetto di “premium” che supera le convenzioni legate a materiali come pelle o legno. «L’estetica di Polestar Precept affonda le sue radici nella tecnologia d’avanguardia e non utilizza riferimenti automobilistici storici. Vediamo la tecnologia come uno strumento per risolvere i problemi della nostra società e abbiamo tradotto questo atteggiamento in un nuovo insieme di principi stilistici. La combinazione di materiali sostenibili e sistemi intelligenti ad alta tecnologia apre un capitolo completamente nuovo del design di lusso all’avanguardia e mostra dove si sta dirigendo Polestar», dice Maximilian Missoni, responsabile del design del marchio.