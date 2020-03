La superficie sottostante la linea di cintura è concava – un nuovo elemento stilistico Audi che pone una maggior enfasi sui passaruota. Il nuovo disegno delle luci diurne digitali dei fari a Led Matrix rappresentano un’ulteriore innovazione. Il design sportivo e sofisticato prosegue all’interno con il nuovo cambio, con intarsi in alluminio o carbonio, le maniglie ridisegnate e un cruscotto dal look nero piano black. Per la prima volta sono stati utilizzati rivestimenti per i sedili realizzati con bottiglie in PET riciclato e impreziositi da cuciture a contrasto.