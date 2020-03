Voluta da Enzo Ferrari, per celebrare i quarant’anni di attività come costruttore di Gran Turismo, la Ferrari F40 è semplicemente una lunga riflessione sull’automobile e sul rapporto tra forme, spazi e volumi. Un modo di ripensare al rapporto tra automobile e guidatore e, più generalmente, fra uomo e tecnologie. L’obiettivo era quello di creare un’automobile che offrisse tutto ciò che desiderano gli amanti della guida veloce; un prodotto per chi ama la guida come esercizio unendo un elevato grado di controllo individuale ad un livello incredibilmente alto di disegno e di tecnica.