«Dopo cinquant’anni e alcune centinaia di auto, ne mancava una sola», dice Giorgetto Giugiaro per spiegare la Ferrari GG50, che ha presentato al salone di Tokyo 2005 e con cui ha voluto celebrare il suo mezzo secolo di attività nel mondo del design. Il nome della vettura, basata sulla 612 Scaglietti, è significativo: GG50, dove GG sta per Giorgetto Giugiaro, 50 per quel suo traguardo d’attività.