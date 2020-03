La domanda a cui i partecipanti dovranno rispondere è: siete in grado di immaginare un componente rivoluzionario da installare nel plug TUC.technology? TUC ha già sviluppato dispositivi come sedili, display e macchine da caffè in collaborazione con i suoi partner. “Questi sono solo pochi esempi di alcuni componenti, ma ci sono molte possibilità che possono essere realizzate”, dice Ludovico Campana, fondatore con Sergio Pininfarina della startup. Il vincitore riceverà il “TUC Award”, l’opportunità di creare lo sviluppo virtuale del progetto con il TUC Team, una presentazione del progetto durante la prima mondiale di TUC.technology e infine una vetrina al Mauto: museo nazionale dell’automobile di Torino. I progetti devono essere presentati entro il 30 maggio 2020. Tutte le informazioni sono disponibili qui.

TUC.technology ha brevettato un sistema di comunicazione tra le centraline e i componenti dell’abitacolo del veicolo come cruscotto, sedili e molti altri. Questo include un concetto innovativo di connessione tra i componenti e il veicolo stesso attraverso il connettore TUC, ovvero l’USB per la mobilità. La capacità del connettore è quella di fissare strutturalmente un componente, collegarlo all’alimentazione elettrica e fornire la connessione dati.