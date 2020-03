Durante la presentazione in streaming dei dati di bilancio, Volkswagen ha fatto vedere il primo sketch della seconda generazione dell’Amarok, il pickup del marchio tedesco in produzione dal 2010. Il nome Amarok deriva dalla terminologia della lingua Inuit, usata dalla popolazione con l’accezione di lupo. Il nuovo Amarok sarà costruito in collaborazione con Ford, condividendo quasi tutto con il Ranger del marchio americano.

A giudicare da quanto si può vedere dal primo disegno, il pickup ha un design composto da spigoli e linee squadrate, massiccio e robusto nell’impostazione, come si conviene a un veicolo di questo segmento. I passaruota sono bombati, i cerchi e le gomme di grandi dimensioni e il frontale è verticale. Per sottolineare la natura fuoristradistica della Amarok, al centro del paraurti anteriore è stato installato un gancio di traino rosso. La fiancata è lineare con la parte più bassa rientrante e concava, data dalla sezione negativa. La seconda generazione dell’Amarok dovrebbe arrivare sulle strade verso il 2022.