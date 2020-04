Il costruttore di auto su misura in serie limitata R-Reforged ha annunciato che la produzione dell’Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage Twins si svolgerà nel proprio nuovo stabilimento di Warwick. Le 38 vetture, fra Coupé e Speedster, nate per celebrare il Centenario di Zagato (1919-2019) e la collaborazione lunga 60 anni fra il carrozziere milanese e Aston Martin, verranno realizzate a mano da R-Reforged in Inghilterra e saranno disponibili solo in coppia.