Ricorda Fabrizio Giugiaro, responsabile del progetto L140 (nome in codice della Gallardo): «Ci era stato assegnato un tema molto libero, che ci chiedeva semplicemente: “come vedete una nuova piccola Lamborghini?”. Doveva essere un modello molto innovativo, che rispettasse la storia del marchio». Il musetto corto, con il parabrezza molto avanzato, simile a una forma a goccia spinta in avanti, rappresentano la tipica architettura Lamborghini, che la Gallardo interpreta con molta personalità. La vettura ha però cambiato “volto” a Sant’Agata Bolognese, come fa notare Donckerwolke. «La proposta di Italdesign era molto interessante. Naturalmente è sempre importante gestire l’immagine di marca direttamente».