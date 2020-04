Fisker, dopo aver presentato al Ces di Las Vegas il suv elettrico Ocean al debutto nel 2021, annuncia già l’arrivo di una versione speciale, la Force-E. La Ocean è stata disegnata in California da Henrik Fisker, designer e fondatore del marchio, e ingegnerizzata in Italia dall’Italdesign. Sebbene il suv elettrico non sia ancora arrivato sul mercato è già pronto un pacchetto realizzato per gli amanti dell’off-road. La Ocean Force-E sarà modificata sia nelle impostazioni tecniche sia nel design di esterni ed interni. Il pacchetto sarà infatti disponibile solo nelle versioni a quattro ruote motrici con una potenza da 300 cavalli.