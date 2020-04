Nei periodi di difficoltà come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia di coronavirus, i designer mettono più che mai a disposizione delle persone la propria creatività per migliorare loro la vita. Quelli che lavorano in Ford ad esempio hanno realizzato una serie di disegni da colorare, cruciverba, giochi ed altre attività pensate per tenere occupati i bambini durante le giornate in casa, visto il lungo periodo di mancata frequentazione scolastica. Ogni pagina contiene nome e carica del designer che l’ha disegnata. Per tutto il mese di aprile Ford continuerà a pubblicare nuovi contenuti qui. Ecco alcuni esempi.