Quando si lavora su carta, in una sola dimensione, è necessario adottare altri accorgimenti sempre utilizzando colori e sfumature per creare profondità e una parvenza di tridimensionalità. Per avvicinarci alla realtà possiamo utilizzare una foto come aiuto. Osserviamo ogni dettaglio: cosa si vede attraverso il vetro, quali riflessi ci sono sulla carrozzeria. Ogni particolare è utile per studiare come l’ombra appare sulle superfici. Per far risaltare alcune parti dove riflette la luce utilizziamo il colore bianco e facciamo brillare altre parti più piccole come le luci o le pinze dei freni. Tra tutti i consigli però il più importante è questo: non abbiate paura di sbagliare, solo con la pratica si raggiunge un risultato soddisfacente».