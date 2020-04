Proprio come l’antenata omonima, la nuova 500 ha infatti il suo punto di forza nell’attualità. «Anche se ha l’anima di una vettura di cinquant’anni fa, la sua caratteristica è quella di adattarsi alle esigenze delle persone in quel momento», osservava Roberto Giolito, responsabile del progetto sin dalla sua genesi, dapprima come capo dell’Advanced Design e poi anche in veste di responsabile dell’Innovation Style di Fiat.