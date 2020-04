Toyota svela la nuova Yaris Cross, crossover urbano di segmento B costruito sulla piattaforma Tng-B del costruttore giapponese. Il nuovo crossover è stata progettato e sviluppato per il mercato eurpeo, in particolare per soddisfare le esigenze e le preferenze di chi vuole scegliere un auto suv di segmento B. La Yaris Cross sarà prodotta a partire dal 2021 presso lo stabilimento di Toyota in Francia insieme alla nuova Yaris. Il processo stilistico della vettura ha riunito le competenze di un ampio team di design sia in Europa che in Giappone.