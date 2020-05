Il “concetto di performance” di Carlo Abarth andava ben oltre la ricerca di pura potenza, velocità massima ed accelerazione. Il suo pensiero infatti era rivolto alla ricerca della performance a 360° gradi e quindi alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecniche innovative per migliorare aerodinamica, tenuta di strada e potenza frenante. Ed è proprio a questo primato che la nuova Abarth 695 70° Anniversario rende omaggio con il suo nuovo Spoiler ad Assetto Variabile, un elemento racing al 100% Abarth ma che ricorda anche lo spoiler della Lancia Delta Integrale degli anni Ottanta, che alla guida regalava la sensazione di sentirsi dei veri “piloti” di rally.

Frutto del lavoro degli ingegneri Abarth nella galleria del vento di FCA ad Orbassano (Torino) e sul circuito di Vallelunga (Roma), lo Spoiler ad Assetto Variabile migliora le prestazioni aerodinamiche della vettura e quindi aumenta la tenuta nel misto veloce e la stabilità alle alte velocità. Perché la performance per Carlo Abarth bisognava guardarla a 360°, soprattutto nelle corse. E proprio come in corsa, dove è usuale vedere ai box i tecnici effettuare una regolazione manuale “fine” dell’inclinazione dello spoiler per permettere al pilota di settare il comportamento dell’auto in funzione del tracciato e del suo stile di guida, così lo spoiler che equipaggia la Abarth 695 70* Anniversario è anch’esso regolabile manualmente in 12 posizioni con un’inclinazione che può variare da 0° a 60°.