Come è stato organizzato il lavoro del vostro Centro Stile?

Sono molto grato a tutto il team di gestione per la rapidità del processo decisionale e la gestione complessiva dell’emergenza, tutti i membri del team hanno collaborato molto nell’implementazione delle nuove misure di protezione.

Fin dalle prime fasi, abbiamo già iniziato a reagire all’epidemia e abbiamo avviato le misure corrispondenti, come l’uso delle mascherine e la disinfezione. Grazie al modello di lavoro che normalmente utilizziamo i progettisti si sono rapidamente adattati con successo allo smart working, l’attività di progettazione miracolosamente non si è fermata nemmeno per un giorno. Inoltre, lo scambio di informazioni sulle misure di prevenzione delle epidemie adottate con successo dalla sede centrale cinese ha aiutato Changan Europe a mettere in atto misure efficaci per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti fin dall’inizio.

Quali sono gli equipaggiamenti che usano i designer per lavorare da casa?

Per fare un buon lavoro, un artigiano ha bisogno degli strumenti migliori, ogni fase del processo di progettazione richiede una grande varietà di strumenti. Ci sono tavolette grafiche portatili, enormi frese a cinque assi, matite, raschietti specifici, ecc. Anche se lavorare da casa porta molti inconvenienti, questa è un’era digitale, quindi abbiamo strumenti professionali sufficienti per fornire ai designer un supporto adeguato. Naturalmente, credo anche che la qualità complessiva del design non sia determinata dai computer o da altri strumenti.

Credi che questo periodo avrà un’influenza sul design delle vetture?

La forma è legata alla funzione; a seguito dei nuovi cambiamenti ambientali, cambieranno anche i requisiti dell’esperienza dell’utente per viaggiare in auto. Oggi progettiamo automobili per soddisfare le esigenze fisiologiche degli utenti in termini di salute e sicurezza, ad esempio abbiamo installato un sistema di purificazione dell’aria PM0.1 sui nostri prodotti. Tuttavia dobbiamo anche occuparci di ciò che psicologicamente desidera l’utente per cercare un senso di sicurezza.

La nostra scelta dei materiali per gli interni delle auto, ad esempio, subirà dei cambiamenti in questo senso. L’emergere di un evento improvviso che coinvolge l’intera comunità avrà infatti un grande impatto sulla psicologia delle persone. Influenzerà anche gli standard estetici e le decisioni di acquisto, ma bisogna vedere se cambierà le tendenze e il processo stilistico. Tuttavia, incoraggio vivamente i designer a mantenere questa sensibilità: i cambiamenti nell’economia, nell’ambiente e nelle politiche mondiali possono spingere i cambiamenti nelle tendenze del design.

Quanto è importante l’ispirazione esterna per i designer? Lavorare da casa può avere un impatto negativo sull’ispirazione del design?

Che cos’è l’ispirazione? L’ispirazione è solo la ricompensa per il duro lavoro del designer. Non è in realtà il catalizzatore di emozioni che tutti immaginano, può essere uno stimolo immediato per i designer a pensare alla creatività. L’ispirazione è una chiave messa a punto dai designer attraverso l’accumulo a lungo termine, la raccolta di informazioni e i continui tentativi. I designer la usano per aprire le porte di un nuovo mondo. Questo è l’atteggiamento di Changan Design nei confronti dell’ispirazione. Potrebbe sembrare un trucco un po’ maldestro, ma credo che questo sia anche il motivo per cui il nostro design merita un certo riconoscimento.