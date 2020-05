Ergonomia, design, tecnologia. Il Centro Studi Citroën, l’anima progettuale del costruttore francese, ha sempre avuto la massima attenzione per questi tre elementi e le vetture Citroën restano storicamente dei riferimenti per funzionalità, comfort, stile e “tecnologia utile”. Il design interno non fa eccezione: dall’introduzione della DS19 nel ‘55, le plance di bordo delle vetture Citroën non hanno mai smesso di stupire, con soluzioni tecniche straordinarie, mai eccentriche per il gusto di esserlo, ma sempre orientate verso una funzionalità che diventa sicurezza nell’uso quotidiano dell’automobile. Dopo aver raggruppato attorno al volante tutti i comandi principali della vettura, per poterli azionare facilmente senza distogliere l’attenzione dalla guida, nel 1974, con il lancio di CX, Citroën ha dato prova delle sue capacità introducendo un concetto del tutto inedito di plancia di bordo: la “lunule”.