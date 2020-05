L’Hummer elettrico, in arrivo entro la fine dell’anno con marchio Gmc, avrà un tetto a pannelli rimovibili per godersi avventure in off road a cielo aperto e zero emissioni. Il fuoristrada avrà un design fortemente ispirato all’Hummer originale degli anni 2000, caratterizzato da forme squadrate, da una grande griglia cromata a sette feritoie e da proiettori full-Led sottili e sviluppati su un piano orizzontale.