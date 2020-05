Icona Design festeggia i primi dieci anni di attività lanciandosi nel settore della nautica. Lo fa con Fibonacci, catamarano elettrico innovativo tanto nello stile quanto nello schema propulsivo. «L’imbarcazione trae ispirazione dalla Nucleus – spiega Samuel Chuffart, vice presidente e Global Design Director di Icona – il concetto di vettura che presentammo a Ginevra nel 2018. Le due concept non hanno punti di contatto a livello di stile: piuttosto, sono accomunate da una stessa idea ispiratrice. La Nucleus non era semplicemente un’auto a guida autonoma alla quale era stato tolto il volante, ma un mezzo di trasporto che reinterpretava l’abitacolo per renderlo più simile ad uno spazio in cui spendere del tempo in compagnia. La Fibonacci, dal canto proprio, ha forme che nascono dalla voglia di esaltare la socialità e la convivialità a bordo. Su entrambe è forte l’attenzione ad un ambiente centrale intorno a cui tutto si sviluppa».